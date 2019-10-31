Кардиолог объяснил, как сердце может предупредить о развитии рака

Москва, 31 октября. Микрососудистая эндотелиальная дисфункция, распространенный ранний признак сердечных недугов, связана с высоким риском развития онкологии. К такому выводу пришли американские исследователи из клиники Майо.

Более десяти лет медики наблюдали за 488 пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пришли к выводу, что микрососудистая эндотелиальная дисфункция может быть маркером для прогнозирования риска развития рака твердой опухоли, передает Medicalxpress.

Микрососудистая эндотелиальная дисфункция проявляется в повреждении стенок мелких артерий в сердце. Гипертония, высокий уровень холестерина, ожирение и диабет являются основными причинами появления дисфункции.

Основной симптом состояния — боль в груди. Как пояснили медики, дисфункция успешно лечится, однако ее трудно обнаружить.

«Микрососудистая эндотелиальная дисфункция может предсказать будущее развитие рака. Связь между состоянием и риском развития рака была более выраженной среди мужчин и пациентов с гипертонией, заболеваниями коронарной артерии, а также у курильщиков и страдающих от ожирения», — объяснил кардиолог клиники Майо и старший автор исследования, доктор медицинских наук Амир Лерман.

Всего в исследовании были рассмотрены случаи 488 пациентов, которые проходили в клинике оценку микрососудистой эндотелиальной функции.

Дисфункция была выявлена у 221 пациента, у 9,5% из них в течение периода наблюдения был диагностирован рак твердой опухоли.

Ранее стал известен средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в России. По данным Российского общества клинической онкологии, он составляет 64,5 года.

Также медики назвали основные симптомы, по которым первые признаки рака можно обнаружить еще за 5 лет до развития онкологического заболевания.