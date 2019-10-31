Отношения США и Турции ухудшились на фоне операции против бандформирований курдов в Сирии

Москва, 31 октября. Ухудшение отношений между США и Турцией наблюдалось уже давно, и противостояние обострилось на фоне операции Анкары против курдских радикалов в Сирии. Об этом рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Жесткие отношения продолжаются в виде санкций, которые сначала являются «пугалочкой» для Турции, но в дальнейшем могут прищемить экономический хвост государства», — подчеркнул эксперт.

Кошкин уверен, что антитурецкие санкции Вашингтона связаны с тем, что США поддерживают бандформирования курдов, захватившие часть территории в Сирии. В связях американцев с курдскими террористами уже не сомневаются большинство экспертов по всему миру. Именно незаконные вооруженные формирования курдов ведут в Сирии деятельность, выгодную США, и помогают американцам нелегально выкачивать сирийскую нефть.

«США спокойно начали качать нефть, для того чтобы компенсировать свои затраты. Американцы уже официально признались, что их больше волнуют эти бонусы от вторжения в Сирию, чем какая-то политическая ситуация внутри этой страны», — сказал Кошкин в беседе с корреспондентом «ПолитЭксперта».

Напомним, в 2017 году курдские радикалы захватили восточный берег Евфрата. Бандформирования курдов оккупировали сирийские территории, на которых традиционно проживали арабы-сунниты, при этом курдские террористы дискриминировали местное население и навязывали свои порядки.

Отметим, что Сирия в свое время вложила огромные средства в развитие нефтяных месторождений. Курдские боевики захватили уже разработанные участки и совместно с США начали грубую выкачку нефти в нарушение международного права. Подтверждения этого преступления недавно представило Минобороны РФ.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки других сторон их захватить, передает НСН. Как подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, действия американских военных в Сирии являются «международным государственным бандитизмом».