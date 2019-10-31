Два человека стали жертвами страшного ДТП на Кубани, ФАН публикует фото

Краснодар, 31 октября. На автодороге Крымск — Джигинка в Краснодарском крае произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, сообщает Федеральное агентство новостей.

Инцидент случился в районе Юровки. Столкнулись две легковые машины и две грузовые: ВАЗ-2109, ВАЗ-2110 и две фуры. От полученных ранений погибли два человека, трое пострадали.

Накануне пять человек погибли в ДТП с участием грузовика и легковушки в Подмосковье. Авария произошла на 159-м километре трассы М-9, столкнулись грузовой Mercedes и Kia Ceed. Легковушку после сильного удара вынесло на обочину.

Пять человек, которые находились в иномарке, погибли. Машина превратилась в искореженный кусок металла.

Напомним, количество аварий со смертельным исходом в России за последний год сократилось — такие данные приводит ГИБДД. Так, в 2018 году снизилось число аварий с участием пешеходов, детей и молодых водителей, а общая смертность на дорогах РФ упала на 4,6%.

В ГИБДД отметили, что в минувшем году не удалось добиться серьезного изменения в ситуации с нетрезвыми водителями. Количество аварий с участием незначительно выросло, а число погибших в таких ДТП по сравнению с 2017 годом упало лишь на два человека, пишет RT. В целом, за 2018 год произошло 16,5 тысяч тяжких ДТП с участием пьяных водителей, в которых погибли 4625 человек. Также упало число погибших и раненых в ДТП детей. <…> За год число жертв сократилось примерно на 7%, но число пострадавших при этом выросло на 2%.

Ведомство обнародовало статистику за январь, показывающее заметное сокращение количества тяжких ДТП. По сравнению с январем 2017 года на 15% сократилось число погибших на дорогах.