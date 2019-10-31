Пригожин объяснил, почему артисты получают высокие гонорары в праздники

Москва, 31 октября. Многие звезды шоу-бизнеса работают во время праздников, тем самым лишая себя возможности провести их в кругу семьи, поэтому повышенные гонорары в этот период совершенно оправданы. Таким мнением поделился музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

К примеру, по словам Пригожина, в период новогодних корпоративов у артистов бывают двойные и даже тройные гонорары.

«Абсолютно нормальны те условия, которые выставляют артисты. Это та цена, за которую они готовы развлекать людей в новогодние праздника», — объяснил он.

Пригожин также уточнил, что доходы тратятся главным образом на развитие музыканта, сообщает издание «URA.RU».

«Мы все время считаем доходы, но не считаем расходы. Не учитываем, что артисты такого калибра, как «Ленинград», Лепс, Валерия и другие, не сидят на дотации государства», — обратил внимание продюсер, подчеркнув, что эти средства артисты тратят и на свое развитие.

Каждый артист имеет право назначать гонорар по своему усмотрению, резюмировал Пригожин.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», стало известно, сколько получили боксеры Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко за проведенный поединок. Отмечалось, что Головкин заработал за бой 15 млн долларов, Деревянченко — 5,2 млн долларов.