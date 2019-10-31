Симферополь, 31 октября. Украинскому президенту Владимиру Зеленскому вместо разработки стратегии по реинтеграции Крыма, необходимо выстраивать с российским регионом обоюдовыгодные экономические отношения, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

Ранее Зеленский рассказал, что после пяти лет гражданской войны на юго-востоке Украины должна появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма. Зеленский уточнил, что стратегия должна включать четыре составляющие.

Как пишет РИА Новости, это прозрачность, публичность, консенсус, реализм, а также способность государства имплементировать ее в жизнь. Поклонская рассказала, как Зеленскому нужно вести себя с Крымом.

«Уверена, что и Республика Крым, и Севастополь будут рады развивать отношения с соседями в обоюдной пользе. Именно из этого и стоит исходить президенту Зеленскому», — подчеркнула Поклонская.

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ. Совет Европейского союза в очередной раз продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года. Санкции со стороны Брюсселя продлевают запрет для граждан и компаний Европы по импорту различной продукции с территории полуострова. Кроме того, им также запрещается оказывать туристические услуги, инвестировать в экономику Крыма и экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики. При этом в ЕС нарастают антисанкционные настроения.