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Россия

В Госдуме предложили запретить руководителям НКО-иноагентов создавать партии

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В Госдуме предложили запретить руководителям НКО-иноагентов создавать партии

Москва, 31 октября. Депутат Государственной думы Евгений Федоров выступил с предложением запретить главам некоммерческих организаций, признанных в России иностранными агентами, создавать политические партии.

Размышлениями на тему парламентарий поделился в интервью RT, добавив, что сейчас разрабатывается законопроект, предполагающий внесение изменений в ряд федеральных законов.

«Министерство юстиции уже несколько лет ведет реестр иностранных агентов. Мы знаем, кто создал эти организации, кто руководит ими, и какие зарубежные источники их финансируют», — отметил Федоров. 

«При этом закон никак не запрещает учредителям и руководителям подобного рода организаций создавать в стране политические партии», — добавил депутат Государственной думы.

Парламентарий добавил, в конечном счете может сложиться ситуация, когда окажется, что директор НКО — иностранного агента, который финансируется из-за рубежа, и сопредседатель какой-нибудь политической партии — одно и то же лицо.

Напомним, ранее депутат Государственной думы Дмитрий Савельев заявил, что средства массовой информации, имеющие в России статус иностранного агента, часто пытаются вбить клин между гражданами и государством, действуя в ключе формирования в нашей стране протестных настроений. 

В Госдуме предложили запретить руководителям НКО-иноагентов создавать партии

Первый заместитель главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции прокомментировал расследование ФАН по фактам вмешательства стран Запада в выборы, коснувшись, в том числе, и других нелицеприятных фактов.

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Источник: RT
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