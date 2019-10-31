Москва, 31 октября. Естественная убыль населения в России немного снизилась в январе-сентябре 2019 года по сравнению с таким же периодом 2018 года с 1,26 миллиона человек до 1,23 миллиона. Об этом сообщает Росстат.

Эксперт объяснила увеличение смертности от онкологии в России. Отмечается, что число умерших от злокачественных новообразований выросла со 197 тысяч до 200 тысяч. Как считает доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская, такой рост связан с общим старением населения России, которое больше всего подвержено этому типу заболеваний.

Как пишет РИА Новости, она напомнила, что согласно данным Росстата, на 1 января 2019 года в России жили 32 миллиона человек старше 60 лет.

Среди самых частых причин смерти россиянок трудоспособного возраста оказалась онкология, депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, почему новообразования чаще других заболеваний становятся причиной гибели женщин в стране. По его словам, причиной всему является увеличившаяся продолжительность жизни людей.

Ранее министерство здравоохранения России назвало главные причины смертности российских женщин. Стало известно, что в каждом четвертом случае причиной гибели является онкологическое заболевание (23,8%). Около 22,9% приходится на болезни сосудов и кровообращения. Внешние обстоятельства становятся причиной смерти женщин в РФ только в 19,2% случаях.

Онищенко прокомментировал исследование ведомства. По его словам, россияне стали дольше жить. Он напомнил, что из 146 миллионов населения 46 миллионов — это люди старше 55 лет.

«Чем дольше человек живет, тем больше возрастает вероятность онкозаболеваний, по той причине, что онкозаболевания — это один из механизмов сокращения жизни людей», — подчеркнул он.

Он уточнил, что сильный пол не создает условия, в которых представительницы слабого пола могли бы выполнять спокойно свою детородную функцию. Он напомнил, что многие женщины рожают первого ребенка только после 30 лет, а такие роды с точки зрения физиологии являются более сложными.

«Также у нас нет грудного вскармливания, потому что женщинам надо работать, учиться и успевать ухаживать за ребенком», — посетовал Онищенко.

Эксперт добавил, что большое влияние на женское здоровье оказывает окружающая среда, вредные привычки. Онищенко уточнил, что в России в некоторых возрастных блоках число курящих женщин превышает число мужчин.