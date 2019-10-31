США представили видео фейковой ликвидации аль-Багдади. События дня. ФАН-ТВ

Видео фейковой ликвидации аль-Багдади Фейковое видеодоказательство ликвидации Абу Бакра аль-Багдади обнародовали в Пентагоне. На кадрах можно увидеть здание, в котором якобы находился «террорист номер один». Дом с двух сторон обступают люди. Американские военные утверждают, по видео можно понять, что боевики открывают огонь по силам США, которые наступают с воздуха. На этом, видимо, бюджет картины закончился. Нет ни одной серьезной детали, которая могла бы намекнуть, что Штаты правы в своих утверждениях. Театр самодеятельности, иначе не назовешь. О фейковой ликвидации террориста в Штатах говорят уже не в первый раз. Можно сказать, что это уже стало традицией. В Минобороны России отметили, что у ведомства нет реальной информации об уничтожении боевика, а неоспоримых доказательств Штаты так и не предоставили.

США готовы сотрудничать с курдскими радикалами США пойдут на сотрудничество с курдскими террористами, чтобы не возвращать Сирии контроль над ее нефтяными месторождениями. Такое провокационное заявление сделал вице-президент Штатов Майкл Пенс. Как отметил политик, сейчас Белый дом делает все, чтобы нефтяные поля на севере республики были под охраной. С какой это стати? Хотя, удивительного ничего нет. Уже долгие годы на территории Сирии американские военные находятся без разрешения Дамаска. Под предлогом борьбы с боевиками, курдские бандформирования в 2017 году оккупировали нефтяные поля. Не секрет, что в этом им помогли США.

Захарова призвала мировое сообщество помочь Зеленскому Международное сообщество должно помочь президенту Украины в разведении сил в Донбассе. Такое заявление сделала Мария Захарова. Как считает официальный представитель МИД России, радикалы ставят Владимиру Зеленскому ультиматум, когда говорят, что никогда не станут выполнять то, что прописано в Минских договоренностях. Напомним, разведение сил в поселке Золотое началось на этой неделе. Против выступают националисты. После поездки Зеленского в Донбасс лидер националистического батальона «Азов» записал видеообращение. Он обвинил президента в том, что тот собирается сдать огромную территорию и пригрозил десятками тысяч боевиков.