США представили видео фейковой ликвидации аль-Багдади. События дня. ФАН-ТВ

Видео фейковой ликвидации аль-Багдади
Фейковое видеодоказательство ликвидации Абу Бакра аль-Багдади обнародовали в Пентагоне. На кадрах можно увидеть здание, в котором якобы находился «террорист номер один». Дом с двух сторон обступают люди. Американские военные утверждают, по видео можно понять, что боевики открывают огонь по силам США, которые наступают с воздуха. На этом, видимо, бюджет картины закончился. Нет ни одной серьезной детали, которая могла бы намекнуть, что Штаты правы в своих утверждениях. Театр самодеятельности, иначе не назовешь. О фейковой ликвидации террориста в Штатах говорят уже не в первый раз. Можно сказать, что это уже стало традицией. В Минобороны России отметили, что у ведомства нет реальной информации об уничтожении боевика, а неоспоримых доказательств Штаты так и не предоставили.
США готовы сотрудничать с курдскими радикалами
США пойдут на сотрудничество с курдскими террористами, чтобы не возвращать Сирии контроль над ее нефтяными месторождениями. Такое провокационное заявление сделал вице-президент Штатов Майкл Пенс. Как отметил политик, сейчас Белый дом делает все, чтобы нефтяные поля на севере республики были под охраной. С какой это стати? Хотя, удивительного ничего нет. Уже долгие годы на территории Сирии американские военные находятся без разрешения Дамаска. Под предлогом борьбы с боевиками, курдские бандформирования в 2017 году оккупировали нефтяные поля. Не секрет, что в этом им помогли США.
Захарова призвала мировое сообщество помочь Зеленскому
Международное сообщество должно помочь президенту Украины в разведении сил в Донбассе. Такое заявление сделала Мария Захарова. Как считает официальный представитель МИД России, радикалы ставят Владимиру Зеленскому ультиматум, когда говорят, что никогда не станут выполнять то, что прописано в Минских договоренностях. Напомним, разведение сил в поселке Золотое началось на этой неделе. Против выступают националисты. После поездки Зеленского в Донбасс лидер националистического батальона «Азов» записал видеообращение. Он обвинил президента в том, что тот собирается сдать огромную территорию и пригрозил десятками тысяч боевиков.
Встреча Владимира Путин и Виктора Орбана
Сотрудничество Москвы и Будапешта в энергетической сфере, нормализация отношений России и Евросоюза. Эти темы обсудили президент нашей страны Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Встреча состоялась накануне. Один из важных вопросов — строительство «Турецкого потока». Проект предполагает прокладку газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции, дальше к греческой границе. По венгерской территории пройдет 15 километров газопровода.
«Что касается сроков присоединения Венгрии к «Турецкому потоку». Насколько я представляю (господин Премьер-министр сейчас меня поправит, если я ошибаюсь), для Венгрии участие в этом проекте представляет значительный интерес с точки зрения обеспечения своей энергетической безопасности и повышения своей роли в энергетике Европы в целом. Мы будем только приветствовать, если это произойдет. В конце этого года мы уже закончим весь «Турецкий поток», — отметил Владимир Путин.
Кстати, на пресс-конференции президент России затронул и вопрос газового сотрудничества с Украиной. Как отметил Владимир Путин, Москве и Киеву нужно обнулить взаимные претензии по газовому спору. «Газпром» готов поставлять Украине газ по значительно более низкой цене, чем она платит сейчас по «ложному» реверсу.