Москва, 31 октября. Представители еще одной вредной и опасной профессии получат право досрочно выходить на пенсию. Приказ об этом подготовлен Минтрудом России.

В России расширен список тех, кому положена досрочная пенсия. Речь идет о представителях профессии «машинист подземных самоходных машин». Согласно законодательству, право на досрочную пенсию за выслугу лет предоставляется представителям опасных профессий. Такие сферы труда занесены в специальные списки.

Как пишет «Российская газета», при этом граждане могут выйти досрочно на пенсию, независимо от возраста. Главный критерий — стаж на этих работах не менее 25 лет. На данный момент машинисты подземных самоходных машин сейчас имеют право на досрочную пенсию, если они трудятся на горных работах или на строительстве шахт.

Ранее СМИ раскрыли размеры пенсий российских звезд.

Наибольшей пенсией может похвастаться заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Государственные выплаты 79-летней актрисе вместе с надбавкой за звание народной артистки СССР составляют 50 тысяч рублей. Чуть меньше пенсия у 70-летней певицы Аллы Пугачевой. Ее пенсия составляет 47 тысяч рублей.

Вместе с надбавкой за звание заслуженной артистки Российской Федерации пенсия 57-летней певицы Алены Свиридовой достигает 41 тысячи рублей. Государственные выплаты 82-летнему ученому и телеведущему Николаю Дроздову равны 30 тысячам рублей. Популярная 55-летняя певица Лолита получает пенсию размером в 21 тысячу. Исполнительница уточняет, что «еще не пробовала жить на эти деньги».

Порядка 14 тысяч рублей получает 57-летняя телеведущая Роза Сябитова. Досрочную трудовую пенсию всего в 12 тысяч рублей получает 45-летний педагог и артист Балета Николай Цискаридзе. Но по достижении пенсионного возраста он может рассчитывать на московскую надбавку к основному ежемесячному пособию и надбавку за звание Народного артиста РФ.

Ранее Газета.ru сообщила, что новая система накопительных пенсий может начать работать в России с января 2021 года. Уведомление о разработке соответствующего законопроекта в Минфине РФ размещено на портале проектов нормативных правовых актов. Инициатива призвана предоставить гражданам возможность за счет личного дохода финансировать будущую пенсию.