Названы сферы труда с самыми счастливыми и несчастными работниками в РФ

Москва, 31 октября. Самые счастливые россияне работают в медицине, фармацевтике и на государственной службе, а самыми несчастными оказались специалисты в автомобильном бизнесе и обычные рабочие. Об этом сообщается в исследовании компании по трудоустройству Headhunter, подготовленном для ТАСС.

Во время социологического опроса граждане оценивали, насколько они счастливы по шкале от 0 до 10, где последняя цифра соответствует наивысшему уровню счастья. Оказалось, что наиболее счастливыми себя чувствуют работники из медицинской отрасли — их средняя оценка уровня собственного счастья составила 6,1 балла, сообщает «Газета Кемерова».

На второй строчке расположилась сфера государственной службы и НКО — 5,9 балла, «бронзу» завоевала сфера управления персоналом — 5,8 балла. Примечательно, что наименее счастливыми себя ощущают соискатели из сферы автомобильного бизнеса — 4,4 балла и разнорабочие — 4,7 балла, пишет «Газета.Ru».

Что касается уточнения по регионам, то наиболее счастливыми оказались жители Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — 6,3 балла и Краснодарского края — 6 баллов, а наименее счастливые граждане РФ в Ставропольском и Пермском краях — 4,5 и 4,8 балла соответственно.

В компании добавили, что опрос проводился с 21 по 27 октября текущего года, в нем приняли участие 5,5 тыс. россиян.