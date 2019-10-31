США не считают нужным скрывать корыстные намерения по незаконной добыче нефти в Сирии

Москва, 31 октября. Первый заместитель руководителя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что США уже давно не скрывают истинных целей своей политики на Ближнем Востоке, в частности в Сирии.

Размышлениями на тему российский парламентарий поделился в интервью Федеральному агентству новостей, отметив, истинная цель США — не борьба с запрещенным в РФ «Исламским государством»1.

«Я уже давно говорю, что США ведут себя как международные бандиты, а сейчас маски сброшены окончательно. Они даже не считают нужным скрывать свои корыстные намерения по незаконной добыче сирийской нефти», — отметил эксперт.

Депутат напомнил, что Соединенные Штаты Америки, не стесняясь, используют проверенную практику шантажа других государств, богатыми природными ресурсами. В той же Сирии США не скрывают, что тут они ради нефти.

«США предпочитают использовать для собственной промышленности привозную нефть, приберегая немалые собственные запасы, которые являются для американцев неприкосновенным запасом», — пояснил Александр Шерин.

Все дело в том, заключил эксперт, что Штатам просто-напросто не хватает собственных ресурсов, учитывая их огромные военные траты на перевооружение и содержание военных баз по всему миру.

«Огромные затраты США невозможны без прямого грабежа ресурсов других стран, именно это мы и наблюдаем в Сирии», — констатировал первый заместитель руководителя комитета Госдумы по обороне.

Как напоминает RT, Вашингтон начал незаконно качать нефть в Сирии при пособничестве курдских боевиков, которые в 2017 году захватили восточный берег Евфрата. Курды захватили уже разработанные участки и совместно с Соединенными Штатами начали грубую выкачку нефти в нарушение международного права. Доказательства этого преступления недавно представило российское военное ведомство.

1 Организация запрещена на территории РФ.