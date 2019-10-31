Болтон отказался явиться в Конгресс на слушания по импичменту Трампа

Вашингтон, 31 октября. Экс-помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон не подчинится вызову в нижнюю палату американского парламента на слушания в рамках импичмента Дональда Трампа.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на адвоката бывшего помощника хозяина Белого дома Чарльза Купера, который дал понять, что его клиент не настроен сотрудничать с конгрессменами-демократами.

«Купер уведомил комитет палаты представителей конгресса, что его клиент не планирует добровольно соглашаться на вызов. Он подчеркнул, что готов в любое время получить повестку от имени Болтона», — отмечает издание.

К слову, бывший советник американского президента по национальной безопасности должен явиться в Конгресс 7 ноября. А на 4 число повестка выписана еще двум сотрудникам Совета национальной безопасности — Джону Айзенбергу и Майклу Эллису.

Как напоминает «Газета.ru», процедура импичмента Трампа была запущена на фоне скандала вокруг телефонного разговора американского президента с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По мнению политических оппонентов Трампа, в ходе беседы он попытался оказать давление на Зеленского с целью начать на Украине расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, пообещав в обмен военную и финансовую помощь Киеву.

В середине октября президент США Дональд Трамп подверг резкой критике представителей американской Демократической партии, которые выступают за его импичмент.