Военная полиция РФ выдвигается на маршрут совместного с Турцией патрулирования в Сирии

Дамаск, 31 октября. Российская военная полиция в Сирии выдвигается на маршрут совместного с турецкой стороной патрулирования.

Как рассказал офицер военной полиции ВС РФ Иван Жуков, начальной точкой маршрута выступает пункт пропуска Айлишар на сирийско-турецкой границе.

«Маршрут сложный, потому что акцент сделан на то, чтобы военная колонна не входила в город Кобани. Поэтому город объезжается по проселочным дорогам», — отметил офицер.

Протяженность пути патрулирования составит 160 километров. В составе колонны российской военной полиции — три бронеавтомобиля «Тигр» и бронетранспортер. Маршрут пролегает вдоль границы на севере Сирии, не отдаляясь от нее больше, чем на 10 километров.

На пути колонны — несколько населенных пунктов, в числе которых небольшая деревня, жители которой приходят в себя после войны и агрессии курдских бандитов. Женщина по имени Саусан Халли рассказала журналистам, что все это время ее семье приходилось прятаться в подвале, потому что уйти было некогда. Муж и родители ее погибли, а дочка заболела от постоянного стресса.

«У девочки по телу пошли белые пятна. Врачи говорят, это нервное заболевание. Ребенок с самого рождения не видел ничего, кроме войны. Скорее должен наступить мир, чтобы наши врачи вернулись и вылечили детей», — сказала женщина.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании. Одним из пунктов стал ввод военной полиции ВС РФ и сирийских пограничников в приграничные районы за пределами зоны проведения операции «Источник мира».

Российские и сирийские подразделения должны были способствовать выводу курдских вооруженных формирований из 30-километровой зоны вдоль границы, после чего РФ и Турция начнут совместное патрулирование территорий к западу и востоку от района проведения турецкой операции, кроме города Камышлы.

Ранее «Известия» сообщили, что рота военной полиции РФ прибыла в город Кобани на севере Сирии 27 октября, после чего в координации с турецкими военными были определены точки для совместного патрулирования.