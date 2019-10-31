Крадущие в Сирии нефть американцы и курдские боевики пошли наперекор резолюциям ООН

Москва, 31 октября. Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев напомнил, что Вашингтон всегда находит предлоги для вмешательства в богатые ресурсами страны.

Размышлениями на тему эксперт поделился в интервью информационному агентству «Политика сегодня», отметив, что американские власти всегда плевать хотели на все резолюции Организации Объединенных Наций.

«А как они вошли в Ирак? ООН же не давал им санкций вводить войска, но они ввели и захватили все месторождения. А в Ливии? Кто давал санкции? Никто. Это уже было много раз, поэтому ничего нового тут не происходит», — пояснил Юрий Рогулев.

При этом, отметил эксперт, Штаты чувствуют полную безнаказанность со стороны мирового сообщества, ввиду того, что США состоят в Совете безопасности международной организации и таким образом обладают правом вето.

Добавим, что руководитель Фонда защиты национальных интересов Александр Малькевич потребовал от ООН осудить незаконные действия США в Сирийской Арабской Республике, которые воруют принадлежащую народу Сирии нефть.

Кроме того в ФЗНЦ напомнили международной организации, что в принципе нахождение на территории САР военнослужащих США и их союзников – незаконно, так как официальный Дамаск не давал на это «добро».

Как напоминает «Газета.ru», американцы при помощи банд курдов незаконно добывают на территории Сирии «черное золото», захватив нефтяные месторождения. В российском Минобороны действия американских военных в Сирии назвали «международным государственным бандитизмом».