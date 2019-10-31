Названы регионы России, где тарифы на ЖКХ могут вырасти больше всего

Москва, 31 октября. Правительство РФ обнародовало постановление, устанавливающее максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан за услуги ЖКХ в 2020 году.

Как следует из документа, больше всего тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти в регионах Северного Кавказа — в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чеченской республике. В них, а также в Москве тарифы рост тарифов может составить от 5 до 6,5 процента. В Адыгее, Северной Осетии, Московской и Ивановской областях, в Республике Алтай и Алтайском крае, а также в ряде других регионов России рост тарифов ожидается на уровне от 4 до 4,9 процента.

На 3,6-3,9 процента коммуналка может подорожать в Башкирии, Мордовии, Якутии, Чувашии, Ленинградской и Курской областях, а также в Петербурге и нескольких других регионах. Наименьший рост, как пишет «Российская газета», ожидается в Ненецком автономном округе — здесь цифры в квитанциях за коммунальные услуги вырастут на 2,4 процента.

Общий рост платежей за услуги ЖКХ в регионе не должен превышать установленную правительством величину, а сами тарифы по различным видам коммунальных ресурсов утверждают региональные службы по тарифам.

«Тариф может существенно превышать величину, указанную в распоряжении, в других случая — быть меньше. Главное, чтобы совокупно они укладывались в «коридор», установленный правительством», — пояснила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Эксперт отметила, что в 2020 году рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России в первом полугодии составит 0 процентов, то есть фактически тарифы повысятся один раз за год, со второго полугодия.

Ранее RT сообщил, что тарифы ЖКХ в России могут вырасти из-за нового налога, обязывающего организации оплачивать «углеродный сбор».