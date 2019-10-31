В конгрессе США одобрили резолюцию против присоединения России к G7

Вашингтон, 31 октября. Резолюцию против участия Российской Федерации в мероприятиях «большой семерки» принял комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа парламентария Альбио Сайреса, в котором отмечено, что документ был принят единогласно.

«Сегодня комитетом по иностранным делам нижней палаты была единогласно принята двухпартийная резолюция, осуждающая включение России в будущие саммиты Групп семи», — говорится в документе.

Американский парламентарий отметил, что в качестве причины принятия такой резолюции значится «неуважение территориальной целостности соседей» и нежелание «придерживаться стандартов демократических обществ».

Как напоминает «Газета.ru», с инициативой приглашения российского лидера на встречу «большой семерки» в будущем году, которая пройдет в США, выступил хозяин Белого дома Дональд Трамп.

По мнению американского лидера, которое он выражал уже много раз, обсуждать важные и насущные вопросы международной повестки, имеет смысл только вместе с Российской Федерацией.

К слову, в середине октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Белого дома о возможности приглашения России на саммит G7 в США, сообщил, что еще предстоит прояснить все детали.