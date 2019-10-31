Вводя санкции против Турции, США показывают поддержку курдским боевикам

Москва, 31 октября. Ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк уверен, что вводя санкции против Анкары, Вашингтон показывает поддержку курдским террористам.

Размышлениями на тему эксперт поделился в интервью ФБА «Экономика сегодня», отметив, что ограничения против Турции являются символической и декларативной компенсацией со стороны Соединенных Штатов в отношении курдов.

«Американцы пытаются так компенсировать курдам вывод своих войск из Сирии, а также ввод в курдский анклав частей Сирийской арабской армии и военной полиции России», — пояснил эксперт.

По мнению Батюка, таким образом США как бы показывают, что они не предали своего «союзника», который после ухода американских войск не в состоянии беспрепятственно вести свои действия.

«Американцы показывают этим, что США не уходят с Ближнего Востока и продолжают там присутствовать, наказывая турок за их военную операцию в этой приграничной зоне», — отметил специалист.

Ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН напоминает, что и сами санкции, как показывает практика последних лет, перестали быть действенной мерой в руках Вашингтона.

Как напоминает «Газета.ru», Турция 9 октября объявила о начале операции «Источник мира», направленной против курдских террористов на северо-востоке Сирийской Арабской Республики.

22 октября Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, в котором оговаривались условия совместного патрулирования в 30-километровой зоне безопасности вблизи границы Турции и Сирии.