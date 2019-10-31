В США признали невозможность остановить строительство «Северного потока – 2»

Вашингтон, 31 октября. Выдвинутый на должность посла США в РФ Джон Салливан заявил, что санкции Вашингтона в отношении Москвы бессильны помешать завершению строительства газопровода «Северный поток — 2».

С таким заявлением дипломат выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

«Мы уже дошли до того этапа, когда у России есть возможность и ресурсы завершить строительство газопровода, несмотря на наши действия. В данном случае введение санкций не остановит газопровод», — отметил Салливан.

По его словам, ограничительные меры смогут привести лишь к повышению связанных со строительством расходов. Он предположил, что речь может идти о «значительных убытках».

Несмотря на высказанное мнение, Салливан назвал препятствование строительству «Северного потока — 2» «первостепенной задачей США».

«Нашей первостепенной задачей является противодействие «Северному потоку — 2», который представляет собой формирование Россией зависимости для осуществления контроля. Завершение строительства обеспечит России огромный рычаг давления», — заявил дипломат, указав на ущерб, который может понести Украина, когда газопровод будет введен в строй.

Салливан отметил, что Вашингтон стремится помочь Киеву, в том числе путем возможной остановки строительства «Северного потока — 2», чтобы европейские потребители продолжали получать российский газ через Украину. Он подчеркнул, что украинская сторона может понести «многомиллиардные убытки», если потеряет транзит газа, заверив, что США окажут помощь украинским властям в «повышении эффективности использования энергоносителей».

Кандидат на пост посла в РФ признал, что усилия Вашингтона, предпринятые в попытках убедить Берлин отказаться от проекта «Северный поток — 2», не принесли результата.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. США активно препятствуют строительству, мотивируя свои действия противостоянием «агрессии Москвы». Эксперты полагают, что Вашингтон защищает исключительно собственные интересы, поскольку рассматривает европейский рынок в качестве перспективного для сбыта американского сжиженного природного газа. Россия неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом, направленным на бесперебойное снабжение потребителей в Европе недорогим и качественным топливом.

Ранее RT сообщил, что Дания разрешила прокладку газопровода «Северный поток — 2» на континентальном шельфе Балтийского моря к юго-востоку от острова Борнхольм.