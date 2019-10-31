Стало известно кодовое обозначение НАТО для истребителя Су-57

Брюссель, 31 октября. Российский истребитель пятого поколения Су-57 получил в организации Североатлантического договора собственное кодовое обозначение.

По данным специализированного авиационного журнала Scramble Magazine, в НАТО военный самолет производства РФ назвали Felon, что в переводе на русский означает «преступник» или «уголовник».

При этом, как отмечает издание, ранее, когда еще истребитель был в разработке, в Североатлантическом альянсе Су-57 называли Frazor. Однако серийным истребителям альянс официально присвоил код Felon.

«Технически, Felon — это любой, кто был осужден за серьезное преступление, но вы также можете использовать Felon, чтобы описать любого, кто, по вашему мнению, совершил что-то ужасное», — отмечают авторы журнала.

Добавим, что кодовые обозначения используются в НАТО для условного обозначения и классификации техники производства стран вероятного противника – в основном СССР (России) и Китая.

Как напоминает «Газета.ru», число потенциальных покупателей российского истребителя пятого поколения Су-57 стремительно растет: о своем желании приобрести Су-57 заявила Мьянма.

В 2025 году ВКС РФ должны получить 70 истребителей Су-57. Уникальными характеристиками российского истребителя уже заинтересовались Алжир, Вьетнам, Индия, Китай и Турция, а ранее список потенциальных покупателей пополнился еще и Мьянмой.