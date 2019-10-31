Столтенберг рассказал об источнике «вдохновения» для Украины

Брюссель, 31 октября. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал перспективу вступления в Североатлантический альянс «источником вдохновения» для Украины.

По словам Столтенберга, интеграция бывших республик СССР, а также стран Варшавского договора в НАТО показывает, что членство в альянсе вполне достижимо, и такая перспектива должна «вдохновлять» Киев.

«Вы также были частью Советского Союза, и я думаю, что для вас своего рода вдохновение видеть, что бывшие республики СССР теперь являются полноправными, преданными, высоко ценными членами НАТО. Так что это возможно», — заявил он, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе.

Один из курсантов спросил генсека НАТО о том, какая именно из стран-участниц альянса могла бы вдохновить Украину. Столтенберг не смог дать точный ответ, что отметил, что это относится к государствам, которые входят в НАТО, хотя несколько десятилетий назад это казалось невозможным.

«Когда я был молод, для меня просто представить, что Польша будет членом НАТО было абсолютно немыслимо. Там был создан Варшавский договор. А теперь Польша является преданным и сильным членом НАТО. Я помню саммит НАТО в Варшаве в 2016 году, потом у нас была встреча НАТО в том же зале, где был подписан Варшавский договор. Потому я думаю, что это вдохновение для вас», — сказал Столтенберг.

Он сообщил курсантам, что «двери НАТО остаются открытыми» и выразил надежду, что увидит многих из них в качестве участников миссий альянса.

В декабре 2014 года Украины внесла изменения в законодательство, отказавшись от внеблокового статуса государства. В 2016 году вступление в НАТО было объявлено одной из приоритетных целей внешней политики Киева. В планах украинских властей к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с армиями стран НАТО. Тем не менее, эксперты полагают, что Украина сможет претендовать на членство в Североатлантическом альянсе не ранее, чем через 20 лет.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Столтенберг заявил о своем безразличии к мнению России по поводу членства Украины в НАТО.