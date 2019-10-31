Клинцевич призвал страны Запада отреагировать на ситуацию с грабежом США нефти в Сирии

Москва, 31 октября. Российский сенатор Франц Клинцевич призвал западные страны отреагировать на ситуацию с грабежом США нефти в Сирии.

Накануне президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич обратился в ООН с требованием обратить внимание на ситуацию с воровством Соединенными Штатами сирийской нефти. Глава ФЗНЦ напомнил, что американские войска присутствуют в Сирийской Арабской Республике незаконно, без приглашения Дамаска. Ранее президент США Дональд Трамп официально заявил, что армия США не покинет Сирию и будет защищать нефтяные месторождения от всех, кто попытается их занять, включая самих сирийцев.

Исходя из ситуации, Малькевич призывает созвать заседание Совбеза ООН в связи с бандитскими действиями Вашингтона на территории суверенного государства.

«Совбез ООН должен признать США агрессором и оккупантом, наложить экономические и политические санкции на США. Сирии необходимо обратиться в Международный суд ООН и потребовать от США компенсаций за захват территории и незаконную добычу нефти», — говорится в обращении ФЗНЦ.

В интервью изданию «Инфореактор» Франц Клинцевич напомнил, что политический кризис в Сирии был нужен США для захвата нефтяных месторождений.

«Этот бардак американцам был нужен только для того, чтобы под прикрытием курдов, якобы обеспечивая их защиту, бессовестно зарабатывать на сирийской нефти. Меня порой удивляет, как ведущие лидеры Европы с такой европейской демократией и справедливостью молчаливо смотрят на это беззаконие и бандитизм!» — возмутился Клинцевич.

Сенатор отметил, что если международное сообщество закроет глаза на грабительские действия США, нагло попирающие основополагающие принципы международного права, будет создан опасный прецедент, который в будущем позволит Вашингтону вторгаться в любую страну, богатую ресурсами.

Как пишет «Газета.ру», глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал действия США в Сирии и назвал пребывание там американских войск незаконным.