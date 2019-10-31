США должны ответить в Совбезе ООН за воровство нефти в Сирии, уверены эксперты

Москва, 31 октября. США установили в Сирии оккупационный режим и должны ответить за свои действия в ООН, заявил президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Ранее Малькевич направил обращение к генсеку ООН Антониу Гуттеришу с требованием осудить действия правительства США, нагло оккупировавшего часть территории Сирии и занимающегося воровством сирийской нефти под надуманным предлогом борьбы с ИГ1 (запрещена в РФ). В обращении подчеркивается, что американские войска находятся на территории Сирийской Арабской Республики без приглашения Дамаска или Совбеза ООН, что является грубым нарушением международного законодательства.

«Вашингтон фактически установил в Сирии оккупационный режим и открыто ворует нефть, принадлежащую сирийскому народу. США заявляют, что будут оказывать вооруженное сопротивление всем, кто попытается лишить их незаконного источника доходов, включая самих сирийцев. США и подконтрольные им сирийские боевики ничем не лучше для Сирии, чем запрещенное в РФ ИГ», — заявил Малькевич.

Как пишут «Народные новости», инициативу главы ФЗНЦ поддержал директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков.

«Считаю, что пора созывать Совет безопасности ООН. Необходимо подключать все возможные информационные ресурсы, чтобы осудить действия Вашингтона. США демонстрируют грубейшее нарушение международного права. Речь идет о прямом грабеже народа Сирии», — отметил Марков.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец назвал США «грабителем с бандитскими повадками».

«Грабитель пришел в чужую страну, окружил сирийские нефтяные вышки, поставил вокруг них танки, а теперь поучает нас демократии, справедливости и уважению к суверенитету. США провели захватническую войну под лицемерным лозунгом устранения Асада (президента Сирии Башара Асада — прим. ФАН). Америка в который раз показала свое наглое лицо, а мир убедился в их лицемерной политике и бандитских повадках», — подчеркнул Баранец.

Ранее США заявили, что не намерены выводить свои войска из Сирии и планируют оборонять захваченные ими сирийские нефтяные месторождения от любых сил, пытающихся заявить на них свои права.

Соединенные Штаты заняли нефтяные поля в Сирии под предлогом борьбы с ИГ, но фактически занимаются там незаконной добычей нефти рука об руку с террористами, вывозя ее за пределы Сирийской Арабской Республики. По данным Минобороны РФ, доход американских дельцов от нелегальной добычи ресурсов может составлять не менее 30 миллионов долларов ежемесячно.

«Газета.ру» сообщает, что в сирийских нефтяных месторождениях, захваченных США, содержится 75% всех запасов нефти, разведанных на территории Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.