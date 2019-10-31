Захарова призвала мировое сообщество помочь Зеленскому с разведением сил в Донбассе

Москва, 31 октября. Международное сообщество должно помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому в разведении сил в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее стало известно о визите Зеленского на юго-восток Украины, где у него произошла перебранка с националистами. Радикалы были недовольны решением отвести силы от линии соприкосновения, расценив это как сдачу территорий. Более того, они пригрозили Зеленскому новым Майданом.

Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» подчеркнула, что сегодня уже никто не может заявить, что Минские соглашения блокирует Россия.

«Мы это видим, в том числе на кадрах, которые предоставлены не российским телевидением, а непосредственно людьми, представляющими украинскую власть, киевскую власть, непосредственно из места разведения сил», — отметила представитель МИД ФР.

Захарова добавила, что украинцы ставят президенту своей страны практически ультиматум, заявляя, что никогда не станут выполнять то, что прописано в Минских договоренностях.

«Международные усилия должны быть направлены на помощь Киеву, будь то президент, будь то другие силы, для того, чтобы был реализован ключевой элемент, который имеет важнейшее значение для движения вперед», — заявила Захарова.

По ее словам, все, кто ратует за проведение переговоров в «нормандском формате», должны помочь киевским властям «приступить к настоящей реализации Минских договоренностей с конкретного шага — разведения сил».

Контактная группа по Украине приняла решение возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого, который должен быть состояться еще 9 октября. О начале отвода войск 29 октября заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. По словам министра, последние выстрелы в Донбассе были зафиксированы экспертами 10 дней назад. Также о своей готовности к разведению сил сообщили представители Луганской Народной Республики. Обе стороны, знаменуя свои намерения, запустили в воздух белые и зеленые сигнальные ракеты.

Отметим, что против разведения сил в Донбассе активно выступают националисты. Так, после скандальной перебранки в Донбассе, лидер националистического батальона «Азов» записал видеообращение к Зеленскому, в котором предупредил, что если Зеленский «выбросит» из Золотого ветеранов АТО, «то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча», передавал RT.

В среду визит Зеленского в Донбасс прокомментировал российский президент Владимир Путин. Он выразил сомнения, что Зеленский выбрал правильную форму общения как президент и верховный главнокомандующий, чтобы «на линии соприкосновения уговаривать людей, которые отказываются подчиняться его приказам».