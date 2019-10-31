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Ракета упала около здания посольства США в Багдаде

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Ракета упала около здания посольства США в Багдаде

Багдад, 31 октября. Ракета упала около здания американского посольства в «зеленой зоне» столицы Ирака.

Как сообщает иракское информагентство Shafaq, в «зеленой зоне» располагаются дипломатические миссии и правительственные учреждения. По предварительным данным, жертвой стал один человек — иракский военнослужащий.

Похожий инцидент случился 3 октября. Две ракеты взорвались в «зеленой зоне» Багдада. Первая из ракет упала неподалеку от турецкого посольства в Ираке, вторая — около моста аль-Харисийя, в обоих случаях последовали взрывы.

29 октября две ракеты упали на базу «Таджи» к северу от Багдада, где располагаются американские военные.

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Источник: Shafaq
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