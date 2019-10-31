Месть Facebook за успех форума РФ — Африка подтверждает, что США плевать на свободу слова

Москва, 31 октября. Администрация соцсети Facebook заблокировала аккаунты и страницы, «ориентированные на страны Африки» и якобы «созданные с территории РФ».

Всего было заблокировано 35 личных аккаунтов в Facebook, пять аккаунтов в Instagram, а также 60 страниц и публичных групп. Администрация соцсети не стала утруждать себя объяснениями и предъявлениями доказательств нарушения правил Facebook.

Как считает блогер Ортега, таким образом социальная сеть мстит государствам, принимавшим участие в саммите Россия — Африка, который прошел на минувшей неделе в Сочи.

«Марк Цукерберг ревностно поскакал блокировать у себя на фейсбуке все, что имеет какое-то отношение к Африке, и при этом связано с Россией. Казалось бы, где Цукерберг со своими цепными цензорами — и где Африка? Вспоминаю, как российские пранкеры звонили американским конгрессменам и рассказывали про страшные козни Кремля в стране Лимпопо, и конгрессмены верили. То есть вертели они ту Африку… Даже западные политики, для которых это вопрос профессиональной квалификации. А Цукерберг — тем более», — написал блогер в своем Telegram-канале.

Ортега делает вывод, что если Цукерберг спустил своих «цепных цензоров» на посвященные связям РФ и Африки паблики, значит саммит в Сочи прошел «хорошо и замечательно».

«Известно, что Facebook давно уже какая-то бесконечная фабрика цензурных инноваций, потому что «свобода слова священна, но те слова, которые нам не нравятся, мы считаем не словами, а гадостью, и никакой свободы не дадим». Только ведь это от бессилия все», — отметил он.

Блогер напомнил, что саммит Россия — Африка стал историческим внешнеполитическим мероприятием, на которое съехались практически все лидеры одного из крупнейших континентов. Именно это стало для Facebook поводом «забанить» аккаунты, связанные с грандиозным событием.

Мелкой местью за колоссальный успех только что завершившегося в Сочи форума Россия — Африка назвал решение американского интернет-гиганта глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

«Американка гадит», так по аналогии с известным еще с дореволюционных времен выражением «англичанка гадит» можно охарактеризовать нынешнее поведение США», — эмоционально отметил Малькевич в комментарии Федеральному агентству новостей.

Саммит Россия — Африка прошел в Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. В нем приняли участие представители всех 54 стран континента, в том числе 43 лидера государств. Как пишет «Газета.ру», по итогам масштабного форума было подписано более 500 контрактов, меморандумов и соглашений на сумму, превышающую один триллион рублей. Эксперты сходятся во мнении, что результаты саммита продемонстрировали явный провал политики Запада, направленной на международную изоляцию России.