Следователи предупредили россиян о новом виде телефонного мошенничества 

Москва, 31 октября. Следственный комитет РФ предупреждает россиян о новом виде телефонного мошенничества. Преступники звонят своим жертвам, представляясь сотрудниками следственных органов и других госструктур.

В пресс-службе СК РФ сообщили, что каждый день с различных регионов жители сообщают о звонках от мошенников, представляющихся сотрудниками следственных органов и других государственных структур. Преступники вводят в заблуждение своих жертв, рассказывая, что те стали потерпевшими по уголовным делам, связанным с оборотом поддельных БАДов и лекарств. При этом они предлагают перевести крупную сумму, чтобы якобы обеспечить дальнейшее возмещения причиненного морального вреда.

«Обращаем внимание, что лица, предлагающие направить денежные средства на счета теми или иными способами, не являются сотрудниками СК России либо других органов власти Российской Федерации», — говорится в сообщении СК РФ.

В ведомстве подчеркнули, что для возмещения вреда не требуется каких-либо взносов и переводов от потерпевших. Попавшимся на удочку мошенников «потерпевших» просят незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Ранее представитель Генеральной прокуратуры России Елена Малык рассказала о новом виде фальшивомонетничества через банкоматы. Как передавала «Газета.ру», мошенники наклеивают на поддельные купюры специальные ленты, благодаря чему аппараты принимают такую банкноту за настоящую и зачисляют на счет. После преступники снимают деньги в другом банкомате, где им выдаются уже неподдельные купюры.