Оккупировавшие часть Сирии и ворующие ее нефть США демонстрируют беспрецедентную наглость

Москва, 31 октября. Член Совета Федерации РФ от Республики Крым Сергей Цеков поддержал инициативу президента Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александра Малькевича, который направил обращение генсеку ООН Антониу Гутерришу с требованием осудить действия США в Сирии, в частности – открытое воровство сирийских нефти и газа руками курдских радикалов. По словам Цекова, действия США являются беспрецедентной наглостью, и долг мирового сообщества – осудить американскую агрессию.

«Если говорить об оценке действий США в Сирии, то, конечно, было бы желательно, чтобы такую оценку давали не только мы. Россия объективно оценивает всё, что американцы делают в САР. Американцы же, не имея достаточного полёта политической мысли, прямо заявляют, что они грабят Сирию: качают и продают её нефть. Об этом раньше говорили и мы, и другие страны», — приводит слова сенатора издание «Слово и дело».

Цеков напомнил, что незаконные действия США в Сирии необходимо обсуждать и осуждать на международном уровне. По его словам, наглость США «не имеет предела». Среди прочего, сенатор напомнил, что Вашингтон, например, не допускает представителей ряда стран на площадку ООН, нарушая принцип экстерриториальности организации.

Напомним, в 2017 году курдские радикалы захватили восточный берег Евфрата и начали незаконно вывозить оттуда нефть, являющуюся достоянием сирийского народа. Также бандформирования курдов пытались навязать свои порядки местному населению — арабам-суннитам, пишет «Газета.ру».

Кроме того, министерство обороны России предъявило данные космической разведки, согласно которым, США после разгрома ИГИЛ1 незаконно добывали в Сирии нефть и вывозили ее, хотя сирийские полезные ископаемые принадлежат исключительно народу этой страны. Минобороны РФ назвало подобные действия США международным государственным бандитизмом.

1 Организация запрещена на территории РФ.