Мир должен увидеть, как США воруют нефть в Сирии, заявил политолог

Москва, 31 октября. Внимание мирового сообщества должно быть приковано к преступлениям США в Сирии, в том числе и к незаконной продаже ими сирийской нефти, заявил политолог Алексей Мартынов.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей, глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с требованием осудить действия Соединенных Штатов, которые воруют нефть на территории Сирии. Он обратил внимание на то, что присутствие американских войс на территории государства без согласия Дамаска является нарушением международного права.

Директор Института новейших государств, политолог и международный эксперт Алексей Мартынов в интервью «ПолитРоссии» поддержал позицию Малькевича, подчеркнув, что обращение в ООН позволит обратить внимание мира на преступления США.

«Узнают об этом и сами американцы, если до их медиапространства эти новости дойдут. И чем больше будет подобных обращений, тем лучше», — считает эксперт.

Мартынов подчеркнул, что США воруют сирийскую нефть с молчаливого согласия других стран.

«Куда бы Штаты не заходили своими вооруженными силами, они начинают присваивать себе все, что там находится. И, руководствуясь пиратской логикой и лозунгом «бери все и не отдавай ничего», американские с удовольствием эксплуатирует оккупированные территории», — добавил политолог.

Напомним, нефтяные месторождения в сирийской провинции Дейр-эз-Зор были захвачены курдскими террористами в 2017 году под предлогом борьбы с группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Пользуясь поддержкой США и прямой помощью американских военнослужащих, курдские бандформирования продолжили начатую игиловцами незаконную добычу нефти, которую американцы потом контрабандой вывозят из Сирии.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп признал, что США приняли участие в конфликте в Сирии ради нефти. Более того, Трамп подверг своих предшественников критике за то, что они не выкачали достаточно ресурсов с Ближнего Востока. Решение не отводить американские войска с восточных территории Сирии связано именно с «защитой» сирийской нефти для курдов, передавала «Газета.ру».

Минобороны РФ представило доказательства контрабанды США сирийской нефти. Военное ведомство опубликовало снимки космической разведки, запечатлевшие незаконную добычу и вывоз ресурса. Позднее была опубликована видеозапись, на которой видно, как США вывозят украденную сирийскую нефть с территорий, оккупированных курдскими боевиками.

1 Организация запрещена на территории РФ.