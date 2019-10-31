Пенс заявил о готовности США плотнее сотрудничать с курдами, чтобы не возвращать Сирии нефть

Вашингтон, 31 октября. Белый дом готов пойти на более тесное сотрудничество с курдскими боевиками, чтобы не возвращать Сирии контроль над ее нефтяными месторождениями. С таким заявлением выступил вице-президент США Майкл Пенс.

Он заявил, что американский президент намерен приложить все усилия, чтобы обеспечить «охрану» нефтяных полей на севере Сирии. Ради этого США готовы даже усилить сотрудничество с курдскими бандформированиями.

Директор компании «Маркком», политтехнолог и политолог Сергей Маркелов предположил, что подобные заявления в США вызваны в первую очередь разгорающейся в США предвыборной гонкой. По его словам, значительная часть громких заявлений, озвучиваемых в США носят политический окрас и произносятся в контексте предвыборной борьбы.

«Безусловно, это геополитический вопрос, вынесенный для внутреннего американского пользования. Этот вопрос интересует только элиту США, он малоинтересен рядовым гражданам Америки. Поэтому это сигнал высшему американскому обществу, – «мы контролируем Сирию», хотя, если бы они ее контролировали, то этого заявления не было бы, все бы и так все знали. А раз контроля нет, то нужно политическое заявление, чтобы высказать свои намерения», — приводит слова Маркелова издание «Слово и дело».

Он добавил, что не исключает, что за этими заявлениями может последовать новая военная кампания США в Сирии. Главной ее причиной, конечно же, станут сирийские нефть и газ. Эксперт подчеркнул, что Вашингтону нет дела до рядовых сирийцев, которых американцы откровенно грабят, присваивая себе нефть и газ, принадлежащие Сирии.

С началом боевых действий в Сирии нефтяная инфраструктура в провинции Дейр эз-Зор оказалась в руках разрозненных террористических группировок, а в 2014 году перешла под контроль ИГ1. Основой нефтяного бизнеса террористов стали как Дейр-эз-Зор, так и примыкающие к ней части провинций Хомс, Ракка и Хасака, пишет «Газета.ру».

В 2017 году под предлогом «борьбы с ИГ» курдские бандформирования оккупировали нефтяные поля на восточном берегу Евфрата. Курды-боевики при содействии США собирались занять как можно больше стратегически важных нефтяных и газовых месторождений в Дейр-эз-Зоре.

1 Организация запрещена на территории РФ.