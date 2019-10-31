Гаспарян поддержал требование к ООН осудить преступные действия США в Сирии

Москва, 31 октября. Политолог Армен Гаспарян поддержал требование Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) к ООН осудить действия США по захвату территории Сирии и воровству сирийской нефти.

Ранее глава ФЗНЦ Александр Малькевич обратился к генсеку ООН Антиниу Гуттеришу с требованием осудить действия Вашингтона. Малькевич напомнил, что американские военные находятся на сирийской территории без согласия властей Сирийской Арабской Республики, установив в одном из регионов САР оккупационный режим и безнаказанно разворовывая принадлежащую народу Сирии нефть.

Гаспарян, как пишет издание «НьюИнформ», подтвердил, что США присутствуют в САР незаконно.

«Американцы разграбили культурные ценности САР, которые теперь находятся на территории Соединенных Штатов и должны быть возвращены сирийскому народу. Сейчас они занимаются выкачкой природных ресурсов», — отметил политолог.

Эксперт заявил, что американские войска должны как можно скорее покинуть территорию Сирии.

«Чем быстрее они оттуда уберутся, тем будет лучше. Но перед этим они должны возместить ущерб, который был нанесен сирийскому государству и сирийскому народу», — подчеркнул он.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что военнослужащие США будут оказывать вооруженное сопротивление всем, кто попытается лишить их незаконного источника обогащения и контроля над сирийскими нефтяными полями. По мнению Малькевича, тем самым Вашингтон ставит себя на одну доску с террористами ИГ1 (запрещена в РФ).

«Совбез ООН должен признать США агрессором и оккупантом, наложить экономические и политические санкции на США. Сирии необходимо обратиться в Международный суд ООН и потребовать от Соединенных Штатов компенсаций за захват территорий и незаконную добычу нефти», — заявил глава ФЗНЦ.

Минобороны РФ 26 октября обнародовало спутниковые снимки, подтверждающие, что США занимаются контрабандой сирийской нефти, вывозя ее за границу. По данным ведомства, преступный бизнес приносит доход в размере около 30 миллионов долларов ежемесячно.

Вашингтон в Сирии действует рука об руку с курдскими бандитами и террористами ИГ (запрещена в РФ), прикрываясь якобы борьбой с терроризмом и используя вооруженные бандформирования для контрабанды украденных у Сирии ресурсов.

Как пишет «Газета.ру», Трамп заявил, что США продолжат удерживать нефтяные месторождения в Сирии и готовы противостоять попыткам Дамаска вернуть их под свой контроль.

1 Организация запрещена на территории РФ.