Москва, 31 октября. Директор Фонда изучения США им. Ф. Рузвельта МГУ Юрий Рогулев заявил, что Вашингтон всегда находит предлоги для вторжения в богатые ресурсы страны.

Ранее Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) обратился к генсеку ООН Антониу Гуттеришу с требованием осудить действия США, оккупировавших часть территории суверенной Сирии и крадущих принадлежащую сирийскому народу нефть. Напомним, американские военные находятся в Сирийской Арабской Республике незаконно, мотивируя свое присутствие якобы борьбой с ИГ1 (запрещена в РФ). Фактически же Вашингтон сотрудничает с террористами, варварски разрабатывая нефтяные месторождения и вывозя награбленное за границу.

«США фактически установили в Сирии оккупационный режим. Нефть, которую они крадут, принадлежит сирийскому государству, сирийскому народу. Но США открыто нарушают все международные нормы», — заявил глава ФЗНЦ Александр Малькевич.

Малькевич выразил уверенность, что РФ, как постоянный член Совбеза ООН, может потребовать у СБ провести заседание для обсуждения сложившейся ситуации и признания части территории Сирии оккупированной американскими войсками.

По словам Рогулева, Соединенные Штаты действуют по давно отработанному сценарию.

«Как они вошли в Ирак? ООН же не давала им санкций вводить войска, но они ввели и захватили все месторождения. А в Ливии? Кто давал санкции? Никто. Это было уже много раз, поэтому ничего нового не происходит», — отметил эксперт в интервью «Политике сегодня».

Нефтяные месторождения в сирийской провинции Дейр-эз-Зор были захвачены курдскими террористами в 2017 году под предлогом борьбы с ИГ (запрещена в РФ). Пользуясь поддержкой США и прямой помощью американских военнослужащих, курды-боевики продолжили начатую игиловцами незаконную добычу нефти, которую дельцы из Вашингтона контрабандой вывозят из Сирии, зарабатывая на этом около 30 миллионов долларов в месяц.

1 Организация запрещена на территории РФ.