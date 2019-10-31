Клинцевич призвал страны Запада отреагировать на кражу сирийской нефти США и курдскими боевиками

Москва, 31 октября. Член Совета Федерации Франц Клинцевич призвал страны Запада, а также ООН в целом отреагировать на действия США и подконтрольных им боевиков-курдов в Сирии, где те открыто присваивают себе сирийскую нефть.

Ранее к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу обратился президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Он призвал председателя ООН обратить внимание на воровство нефти, которым занимаются американцы в Сирии.

Как неоднократно сообщалось, американские войска находятся в Сирии незаконно, без мандата ООН или разрешения законных сирийских властей. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что американцы не уйдут без Сирии, бросив ее нефтяные и газовые месторождения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров метко заметил, что американцы, по всей видимости, собираются защищать нефть и газ от самих же сирийцев.

Белый дом пытается оправдать присутствие своих войск в Сирии резолюцией 2249 (2015) от 20 ноября 2015. Согласно ее пятому пункту, государства-члены, которые в состоянии это сделать, «принимают все необходимые меры на контролируемых ИГ1 (террористическая группировка, запрещенная в России)».

«При этом здесь говорится только о территориях, которые заняты ИГ и ничего — о военном вмешательстве!», — отметил Малькевич.

Сенатор Франц Клинцевич заявил, что политический кризис в Сирии был нужен Белому дому для того, чтобы иметь повод вторгнуться в страну и присвоить себе ее нефтяные богатства.

«Этот весь бардак американцем был нужен только лишь для того, чтобы под прикрытием курдов, якобы обеспечивая их защиту, на самом деле бессовестно зарабатывать на сирийской нефти, никого не стесняясь. Меня порой очень удивляет, как серьезные ведущие лидеры Европы с такой европейской демократией и справедливостью так молчаливо смотрят на это беззаконие и бандитизм. Не понимаю!» — возмутился Клинцевич.

Нефтяные месторождения провинции Дейр-эз-Зор были оккупированы курдскими боевиками в 2017 году под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ. При активном содействии США, курды незаконно захватили стратегические нефтяные и газовые месторождения. После этого США начали активно заниматься контрабандой нефти через сирийско-иракскую границу, пишет «Газета.ру».

1 Организация запрещена на территории РФ.