Москва, 31 октября. В Пентагоне не устают публиковать новые заявления о так называемой спецоперации американских военных по уничтожению лидера «Исламского государства»1 Абу Бакра аль-Багдади, чтобы мировая общественность поверила в достоверность слов президента Дональда Трампа о «ликвидации» главного исламского террориста. Сейчас в американском Минобороны заявляют о том, что спецназ США «вывез значительный объем документов и электронных устройств с места уничтожения» аль-Багдади. Кроме того, в Пентагоне также сочинили сказку о том, что «в ходе рейда» были якобы ликвидированы шесть боевиков, включая четырех женщин.

От лица Пентагона выступил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США Кеннет Маккензи. Американский генерал-лейтенант гордо заявил о том, что с места «ликвидации» аль-Багдади были вывезены все документы и электронные устройства, которые смогли найти американские военные. Объем этих документов, как утверждает Маккензи, «был значительным». При этом он, в соответствующих в целом для США традициях, не стал уточнять, что же именно было вывезено с места ликвидации «террориста №1». Таким образом Маккензи надеется, что мировая общественность поверить ему на слово, как и Трампу, похваставшемуся «уничтожением» террориста.

Рассказал Маккензи и о мифических шести боевиках, которые «были уничтожены в ходе рейда» против главаря запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

«Пять членов ИГ1 на территории объекта представляли опасность для сил спецназа, они не реагировали на команды на арабском сложить оружие. <…> Они были убиты, среди них были четыре женщины и один мужчина», — утверждает Маккензи.

Он завершил свой рассказ на том, что «аль-Багдади подорвал себя с двумя детьми».

Трамп ранее рассказал о некоей «экспертизе», которая якобы подтвердила, что американскими военными был убит именно аль-Багдади. Кроме того, в США избавились от улик и заявили, что тело лидера ИГ будто бы сброшено в море по исламской традиции.

Ранее политический аналитик Владимир Соловейчик в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что американцы за последние годы сотни раз дезинформировали общественность и средства массовой информации, причем не только по теме борьбы с международным терроризмом.

Напомним, Федеральное агентство новостей выпустило спецматериал, в котором приводятся семь доказательств того, что «ликвидация» аль-Багдади была инсценировкой. Стоит также отметить, что в сообщении США о ликвидации лидера террористов есть значительные несостыковки. Этот факт говорит о том, что якобы проведенная американцами спецоперация по уничтожению аль-Багдади лишь постановка, основной целью которой является попытка улучшить статус Соединенных Штатов на территории Ближнего Востока.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва до сегодняшнего дня не получала официальных подтверждений «ликвидации» террориста Абу Бакра аль-Багдади американскими военнослужащими. По его словам, РФ не располагает доказательствами того, что главарь «Исламского государства»1 (запрещена в России) на самом деле мог быть убит.

1 Организация запрещена на территории РФ.