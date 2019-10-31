Пентагон опубликовал видео инсценировки так называемой операции по ликвидации аль-Багдади

Вашингтон, 31 октября. Пентагон обнародовал первые видео и фото операции по «ликвидации» главаря террористической группировки «Исламское государство»1 Абу Бакра аль-Багдади.

На небольшом видео показано здание, в котором, по утверждению Пентагона, находился террорист. На кадрах видно, как здание с двух сторон обступают люди.

Командующий Центральным командованием вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи заявил журналистам, что на снимках запечатлен объект, «где прятался аль-Багдади». Он уточнил, что «этот изолированный объект находился в провинции Идлиб на северо-западе Сирии». По его словам, на видео запечатлено, как «боевики открывают огонь по американским силам, ведущим наступление с воздуха».

Он также сообщил, что анализ ДНК с «абсолютной точностью» подтвердил, что уничтоженным террористом был аль-Багдади. Представитель Пентагона добавил, что главарь ИГ1 подорвал себя и двоих детей, которым было по 12 лет. Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что аль-Багдади подорвал трех человек.

Отметим, что никаких снимков, свидетельствующих о подрыве аль-Багдади предоставлено не было. Маккензи при этом вновь заявил, что тело «террориста номер один» было захоронено в море.

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019

Ранее сообщалось, что операция по уничтожению главы ИГ проводилась Объединенным командованием специальных операций Пентагона. В операции участвовало восемь вертолетов и спецназ «Дельта». Вместе с аль-Багдади подорвали себя с помощью жилетов смертников и его две жены, сообщали «Известия». После уничтожения террористов по дому нанесли авиаудар, чтобы он не стал «местом поклонения».

Вся эта информация вызывает множество вопросов относительно ее правдивости. Федеральное агентство новостей ранее опубликовало материал, в котором приводятся семь фактов, доказывающих, что заявления Пентагона об «уничтожении» аль-Багдади являются фейком.

Политолог Александр Перенджиев ранее заявил, что история «уничтожения» главаря террористов в Сирии напоминает фильм «Плутовство» («Хвост виляет собакой»). По его словам, история с раненым в ходе операции псом, о котором заявлял Трамп, косвенное доказателство того, что вся эта история выдумка.

1 Организация запрещена на территории РФ.