США подрывают свой авторитет, занимаясь контрабандой сирийской нефти

Москва, 31 октября. США подрывают собственный авторитет на Ближнем Востоке, занимаясь контрабандой нефти в Сирии при помощи курдских боевиков. С таким заявлением выступил директор Института актуальной экономики, лидер общественно-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев.

Вице-президент США Майкл Пенс выступил 30 октября с заявлением, в котором подчеркнул, что Белый дом не допустит перехода нефтяных месторождений на севере Сирии под контроль России, Ирана или законного сирийского правительства. Он отметил, что Вашингтон будет сотрудничать в данном вопросе только с курдскими бандформированиями.

«Президент [США Дональд] Трамп ясно дал понять, что американские силы будут оставаться в Сирии. Мы будем использовать эти силы прежде всего для того, чтобы обеспечить охрану нефтяных полей в Северной Сирии», — заявил Пенс.

Как отметил Исаев, США продолжают красть сирийскую нефть, получая значительную прибыль от ее контрабанды. Вывозя нефть с сирийских месторождений, США получают около 30 миллионов в месяц, реализуя ее через Ирак. Исаев предположил, что Белый дом считает, что он имеет право на монопольное использование сирийских нефтяных месторождений после вывода своих сил с севера страны.

«Видимо, США предполагают, что существуют некие договоренности с основными участниками. Однако на мой взгляд, поведение США очень сильно подорвало уважение и авторитет страны в этом регионе. Экономические интересы на этой территории находятся под большим вопросом», — приводит слова эксперта издание «НьюИнформ».

Напомним, что нефтяные месторождения провинции Дейр-эз-Зор были оккупированы курдскими боевиками в 2017 году под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ1 (запрещена в России). При активном содействии США, курды незаконно захватили стратегические нефтяные и газовые месторождения. После этого США начали активно заниматься контрабандой нефти через сирийско-иракскую границу.

1 Организация запрещена на территории РФ.