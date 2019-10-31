Участие РФ в урегулировании ситуации с курдами на границе Турции и Сирии привело к миру

Москва, 31 октября. Член Совета Федерации Франц Клинцевич рассказал о роли РФ в урегулировании противостояния Турции с курдскими террористами на северо-востоке Сирии.

По итогам трехсторонних переговоров с коллегами из Ирана и России министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара полностью доверяет Москве в вопросе вывода курдских формирований от сирийско-турецкой границы.

В интервью iReactor Клинцевич подчеркнул, что Анкаре видны детали ситуации, которые недоступны международному сообществу. Участие России, по его словам, привело к миру и позволило добиться стабилизации ситуации на территориях вдоль границы Турции и Сирии.

«Войска разведены, совместное турецкое и российское патрулирование осуществляется, и конституционная комиссия приступила к формированию нового конституционного акта. Что в конечном итоге стабилизирует ситуацию вокруг разного рода разношерстных политических сил», — подвел итог Клинцевич.

Турция 9 октября объявила о старте антитеррористической операции «Источник мира», направленной против курдских террористов на северо-востоке Сирии. 22 октября в Сочи президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, в котором оговаривались условия совместного российско-турецкого патрулирования в 30-километровой зоне безопасности вблизи границы Турции и Сирии, передавала «Газета.ру».

Во второй половине дня вторника министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о досрочном выводе вооруженных отрядов курдов из зоны безопасности, расположенной на северо-востоке Сирии.

Во вторник прошли переговоры министров иностранных дел России, Турции и Ирана. В совместном заявлении они подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирии.