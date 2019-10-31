США не оставляют попыток заставить мир поверить в фейк о гибели аль-Багдади

Вашингтон, 31 октября. Глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что ДНК-анализ якобы подтвердил «уничтожение» главаря ИГ1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

США продолжают представлять общественности неоднозначные «доказательства» якобы успеха своей спецоперации по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство»1 аль-Багдади. Как и прогнозировали эксперты, на сцене появились результаты «экспертизы» его останков, которые так и не были показаны публике.

«Срочный анализ показал прямое соответствие между образцами ДНК (взятыми с «тела» и имевшимися у США — прим. ФАН)», — заявил Маккензи.

По его словам, вероятность ошибки Пентагона в данном случае составляет 1 к 104 септиллионам. Отметим, септиллион — это число с 24 нулями. Население Земли составляет около 7 500 000 000 человек.

Кампания США по насыщению информационного пространства все новыми «деталями», призванными придать реалистичность истории с «убийством» аль-Багдади, раздутой на фоне серьезного ослабления позиций Вашингтона на Ближнем Востоке, продолжается. В одном ряду с «анализом ДНК» — фейк с «трусами главного террориста», якобы украденными курдскими боевиками прямиком из его дома. Напомним, именно грязное нижнее белье, «тщательно изученное» американскими экспертами, вывело, по данным Пентагона, на след главаря игиловцев.

По мнению специалистов, США пытаются пиариться, заявляя о серьезных «победах» в борьбе с ИГ (запрещена в РФ), тогда как на деятельность преступной организации присутствие или отсутствие одного из ее главарей не окажет особого влияния. Историю с аль-Багдади сравнивают с показательной «ликвидацией» американцами еще одного лидера игиловцев — Усамы бен Ладена, которая также «случайно» совпала с началом предвыборной кампании в Соединенных Штатах, но не привела ни к распаду, ни к ослаблению ИГ (запрещена в РФ). Эксперты указывают, что глава Белого дома Дональд Трамп пошел по проторенному пути, раздувая миф о ликвидации аль-Багдади в качестве одного из козырей в попытках переизбраться на второй срок в 2020 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.