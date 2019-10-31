Израиль решил экстрадировать россиянина Буркова в США

Тель-Авив, 31 октября. Ордер на выдачу гражданина России Алексея Буркова из Израиля в США был подписан министром юстиции Израиля Амиром Оханой. Об этом сообщает израильская пресса.

«Решение было принято после многих углубленных обсуждений с разными сторонами за последние недели, учитывая политические и юридические факторы», — заявил официальный представитель министерства юстиции.

Как сообщил адвокат задержанного россиянина Михаил Ирони, защита Буркова намерена опротестовать решение об экстрадиции в Верховном суде справедливости Израиля.

Отметим, что Бурков был задержан правоохранительными органами Израиля 13 декабря 2015 года в аэропорту имени Бен-Гуриона при прохождении паспортного контроля. МИД РФ сразу же потребовал от израильских властей предоставить российским дипломатам доступ к задержанному Буркову, что и было сделано. Сотрудники консульства России в Израиле посещали Буркова и подтвердили, что «с ним все в порядке». Кроме того, российские дипломаты находились в постоянном контакте с его адвокатом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет комментировать информацию, касающуюся возможного обмена осужденной на территории РФ гражданки Израиля Наам Иссахар и российского гражданина Алексея Буркова, арестованного в Израиле по запросу властей США.

Напомним, израильтянка Наам Иссахар была осуждена в России Химкинским судом и приговорена к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.