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Twitter запретит всю политическую рекламу

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Twitter запретит всю политическую рекламу

Москва, 31 октября. Администрация соцсети Twitter приняла решение запретить всю политическую рекламу на своей платформе. Об этом сообщил основатель компании Джек Дорси.

«Мы приняли решение прекратить всю политическую рекламу в Twitter по всему миру. Мы считаем, что охват политических заявлений должен зарабатываться, а не покупаться», — написал Дорси в своем микроблоге.

Изменения вступят в силу с 22 ноября, чтобы у текущих рекламодателей был период уведомления до того, как это изменение вступит в силу.

В середине августа Twitter объявила, что запретит рекламу государственных СМИ, чтобы защитить «открытое общение». В компании подчеркнули, что рекламодателям предъявляются «более высокие стандарты», нежели к обычным пользователям. Новая политика «будет применяться к субъектам средств массовой информации, которые находятся под финансовым или редакционным контролем государства». 

Twitter запретит всю политическую рекламу

Отметим, что компания Twitter неоднократно была уличена в политической цензуре. К примеру, в середине сентября соцсеть заблокировала учетные записи Коммунистической партии Кубы и первого секретаря ее ЦК Рауля Кастро, его дочери Мариэлы Кастро и корреспондента телеканала RT на Кубе Оливера Саморы. Объяснений, с чем связаны ограничения, от модераторов Twitter не последовало, передавал Infox.

В 2017 году Twitter запретил рекламу с аккаунтов RT и Sputnik. Российской стороной данное решение было расценено как «очередной агрессивный шаг, направленный на блокировку деятельности российского телеканал Russia Today и ставший результатом давления части американского истеблишмента и спецслужб».

Позднее выяснилось, что западные медиакорпорации и соцсети провели масштабную кампанию по вмешательству во внутренние дела РФ в ходе предвыборной кампании в Мосгордуму. В день тишины перед выборами Facebook и Google распространяли политическую рекламу в поддержку определенных кандидатов в Сети, что является прямым вмешательством во внутренние дела РФ и нарушением электорального процесса.

В Google это объяснили тем, что якобы распространяли только «ответственную политрекламу», но что подразумевается под этим термином в корпорации, увы, не объяснили. В Facebook и вовсе переложили ответственность на заказчиков рекламы.

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