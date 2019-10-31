США ищут поводы, чтобы присвоить сирийскую нефть руками курдских боевиков

Москва, 31 октября. Власти США используют все возможные поводы, чтобы продолжить выкачивать сирийскую нефть руками подконтрольных им курдских радикалов. С таким заявлением выступил президент АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Юрий Самонкин.

Во время встречи министров иностранных дел России, Турции и Ирана, которая прошла 29 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что США фактически охраняют присвоенные ими нефтяные месторождения в Сирии от самих сирийцев. По словам российского министра, речь идет об обыкновенном грабеже, который стал для американцев основной целью в регионе.

Точку зрения российского министра поддержал Самонкин, напомнив, что ни для кого не является секретом, что Белый дом руками курдов из «Демократических сил Сирии» (SDF) присваивает нефть, принадлежащую сирийскому народу. Эксперт отметил, что сейчас на повестке дня вновь возникла тема полного выхода американцев из Сирии.

«Поэтому естественно, что сейчас США ищут любой предлог, чтобы остаться в Сирии на правах хозяина. Так и возникла эта параллель, связанная с захватом нефтяных месторождений со стороны американских военных, которые руками курдов начинают приватизацию нефти, которая по конституции принадлежит сирийскому народу и государству», — приводит слова Самонкина издание «ПолитРоссия».

Напомним, что во время сирийского конфликта нефтяные поля были захвачены курдскими боевиками, и США начали оказывать поддержку и им, а террористов ИГ1 привлекли в качестве охраны. Добываемая нефть преимущественно поставляется в Ирак, где официально работают американские компании.

Средства, поступающие от незаконной нефтедобычи в Сирии, оседают в карманах американских генералов и дельцов, а также идут на вооружение банд курдов и террористов ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.