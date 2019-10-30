Reuters могут лишить аккредитации в России за аморальное поведение журналистов 

Москва, 30 октября. Руководитель «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрей Трошев обратился с письмом в МИД России с требованием наказать британское информагентство Reuters и его журналистку Марию Цветкову за незаконное вторжение в медцентр «СОГАЗ».

Ранее появилась информация, что в петербургский медцентр «СОГАЗ», расположенный на Малой Конюшенной, 8, незаконно проникла журналистка Reuters Мария Цветкова. Внимание на нее обратили из-за странного поведения. Цветкова приставала к пациентам, а также проводила фото- и видеофиксацию окружающей обстановки.

Руководство клиники написало заявление в полицию, в котором указывалось, что журналистка создала препятствия для оказания медпомощи, нарушила санитарные нормы и незаконно получила доступ к врачебной тайне.

После того, как нарушения журналисткой этики получили широкий общественный резонанс, инцидентом заинтересовался ветеран спецназа, боевой офицер, руководитель «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов», кавалер двух орденов Красной Звезды и орденов Мужества Андрей Трошев. Он обратился в Министерство иностранных дел РФ, потребовав в открытом письме разобраться в сложившейся ситуации.

Трошев обращает внимание, что действия Цветковой можно квалифицировать не только по гражданскому, но и по уголовному кодексу, передает «СвободнаяПресса». В частности, противоправное вторжение в палату с нарушением санитарных норм к пациенту, который является ветераном боевых действий, подпадает под действие статьи 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство» и 19.1 «Самоуправство». Получение сведений о болезнях и иных врачебных тайнах — квалифицируется по статье 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

По мнению главы «Лиги», поведение журналистки является недостойным. Он призвал привлечь ее к уголовной ответственности по всей строгости закона.

Трошев также просит МИД РФ обратить внимание на непрозрачную деятельность агентства Reuters в России и лишить его аккредитации за аморальное поведение его сотрудников и нарушение законов РФ.

Это уже не первое обвинение в адрес Reuters. В апреле компания «Роснефть» обвинила агентство в информационной диверсии из-за публикации материала, в котором утверждается, что Венесуэла якобы обходит американские санкции с помощью российской корпорации. Российская компания заявила, что статья — «откровенная ложь, цель которой провокации» против «Роснефти». В компании подчеркнули, что агентство «систематически занимается созданием и распространением целенаправленной дезинформации, легализацией слухов в интересах заказчиков».

Отметим, ранее посольство РФ в Великобритании раскритиковало британские СМИ, обвинив их во вседозволенности и политической ангажированности. Дипломаты отмечают, что при обострении внутриполитической ситуации в Великобритании средства массовой информации, близкие к британскому правительству, «вбрасывают» связанные с Россией сюжеты, чтобы отвлечь жителей королевства от событий в их собственной стране.