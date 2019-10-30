США еще больше «спутали карты» после рассказов о «ликвидации» аль-Багдади — Милонов

Москва, 30 октября. Так называемые «доказательства», представленные США, заставили общественность еще сильнее сомневаться в том, что ликвидация главаря террористической группировки ИГ1 (запрещена в РФ) имела быть в действительности. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

О якобы проведенной операции ранее рассказал президент США Дональд Трамп. По его словам, для ликвидации террориста якобы были задействованы несколько вертолетов, а сам аль-Багдади «кричал и плакал» во время штурма. Такие подробности вызвали беспокойство у американских чиновников. Генерал Марк Милли выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что не знает, откуда у главы США появились данные об эмоциональном состоянии аль-Багдади.

По мнению Милонова, подобные комментарии лишь сильнее убеждают общественность в том, что данная «операция» была фейком. Он напомнил, что доказательств ликвидации террориста до сих пор приведено не было; более того, США могли оказать самопровозглашенному «халифу» услугу, распространив ложную информацию.

«Если террориста не ликвидировали, то ему очень знатно помогли. Теперь аль-Багдади будет спокойно себя ощущать и может по новой начинать свою деятельность», — отметил Милонов.

Милонов предположил, что Трамп рассказывает о некой виртуальной победе над террористом после прохождения какой-нибудь компьютерной игры, пишет «ПолитЭксперт».

«Возможно, Трамп ликвидировал его, играя в Counter-Strike или в какую-то другую компьютерную игру. Не более того», — заявил депутат.

По его словам, рассказ Трамп позже может лечь в основу для сценария «классного боевика». Он добавил, что своими рассказами американцы еще больше «спутали карты».

Напомним, ранее Трамп объявил, что американские солдаты якобы «уничтожили» аль-Багдади. По заявлению президента США, террориста завели в тупик собаки, после чего произошел взрыв и обвал тоннеля на главаря «Исламского государства»1. Трамп объявил также о некой экспертизе, которая «подтвердила» по уцелевшим останкам, что погиб именно аль-Багдади.

Многие эксперты поставили слова американского президента под сомнение, указав на отсутствие каких-либо доказательств. В Минобороны России заявили, что нет никакой достоверной информации об американской спецоперации и ее результатах. В военном ведомстве подчеркнули, что за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиасилами США или международной коалиции не было зафиксировано.

1 Организация запрещена на территории РФ.