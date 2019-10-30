Муж Лолиты впервые ответил на обвинения в растрате денег певицы на любовницу

Москва, 30 октября. Муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов рассказал, что не пользовался деньгами супруги в своих целях, а информация о том, что он якобы содержал любовницу — «бред».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Лолита узнала об измене своего супруга, 44-летнего теннисиста. Под предлогом выездных турниров мужчина якобы ходил налево, при этом тратя деньги Милявской. Когда речь зашла о разводе, Иванов попытался начать зарабатывать рекламой своих услуг в социальных сетях.

В интервью KP.RU Иванов уточнил, что делить имущество им не придется. По его словам, еще в начале отношений Лолита рассказала ему, что «предыдущий муж воровал у нее деньги». Поэтому Иванов настоял на составлении брачного договора.

Отвечая на вопрос журналиста о слухах, что он содержал другую женщину, Иванов подчеркнул, что все это домыслы.

«Ну что за бред? Как вы вообще себе это представляете? То есть Лола мне дает деньги, а я эти деньги отдаю другому человеку? Ну как это может быть? Это ложь. А всем СМИ, которые это утверждают, придется отвечать за свои слова в суде», — подчеркнул он.

Иванов и Лолита сыграли свадьбу в 2010 году. Муж младше певицы почти на 12 лет, кроме того, у них была большая разница в уровне доходов. В июле артистка неожиданно объявила о расставании.

На прошлой неделе в одном из интервью Лолита назвала супруга кровососом. По ее словам, она тяжело переживала развод — за пять месяцев потеряла 15 килограммов и даже думала обратиться к психологу. Фанаты также отметили, что расставание с пятым мужем пошло певице на пользу и она стала выглядеть лучше, чем прежде.