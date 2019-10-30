Фейк американцев о «ликвидации» аль-Багдади никак не повлиял на ситуацию в Сирии

Москва, 30 октября. Руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций, политолог и арабист Алексей Малашенко прокомментировал заявления властей США об очередной «ликвидации» главаря террористический организации ИГ1 (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, заявления Белого дома так и не были подкреплены доказательствами, а потому не заслуживают того, чтобы им можно было верить на слово.

В эту среду ряд американских чиновников заявили, что обеспокоены недавними заявлениями президента США Дональда Трампа, который объявил о «ликвидации» аль-Багдади. По их словам, множество подробностей, которые озвучил американский президент, оказались ошибочными.

По мнению Малашенко, подобные заявления американских чиновников делают ситуацию с «ликвидацией» главаря ИГ еще более комичной.

«На эту тему уже давно идет разговор. И еще вчера, судя по тому, как было все препарировано, я бы мог сказать, что история с «ликвидацией» аль-Багдади начинает выглядеть естественно. Приводились такие подробности, которые создавали иллюзию достоверности. Но сейчас, когда выясняется, что эти подробности неверны, все опять приобретает комический характер. Так что мы будем ждать официальных подтверждений», — приводит слова Малашенко издания «ПолитРоссия».

Эксперт подчеркнул, что пока не будут представлены полноценные доказательства уничтожения аль-Багдади, верить Белому дому на слова малоосмысленно. Кроме того, он отметил, что гибель самопровозглашенного «халифа» никаким образом не повлияет на обстановку в Сирии, на территории которой сейчас находятся множество автономных спящих ячеек исламистов.

Напомним, по официальной версии Вашингтона, останки «террориста №1» Усамы бен Ладена, который был лидером запрещенной в России группировки «Аль-Каида»1, также были захоронены в Аравийском море в 2011 году. С тех пор убедительных доказательств этого факта также не было представлено общественности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, лидер террористов «умер не как герой, а как трус». Достоверность сообщения вызывает обоснованные сомнения у экспертного сообщества. В министерстве обороны России отметили, что не располагают доказательствами ликвидации аль-Багдади.

1 Организация запрещена на территории РФ.