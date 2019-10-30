Путин озвучил сроки завершения работ по «Турецкому потоку» с Болгарией и Сербией 

Будапешт, 30 октября. Работы по проекту «Турецкий поток» с Болгарией и Сербией будут завершены к концу 2020 года, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

В среду Владимир Путин прибыл в Будапешт с рабочим визитом по приглашению Орбана. Основной темой переговоров стало строительство газопровода «Турецкий поток», по которому газ из России будет поступать в Центральную Европу в обход Украины.

По словам Путина, в конце текущего года будет «закончен весь «Турецкий поток». Уже завершены работу по Черному морю. В конце следующего года ожидается завершение работ вместе с болгарскими и сербскими партнерами.

Глава государства отметил, что по венгерской территории пройдет всего 15 километров газопровода.

«В принципе, мы можем согласовать с нашими коллегами, и начать эту работу уже в начале следующего года, и закончить ее достаточно быстро», — сообщил президент.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что работы по возведению второй ветки газопровода «Турецкий поток» будут окончены в срок — к 2020 году. Проект «Турецкий поток» предполагает прокладку газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к греческой границе.

Первая нитка будет предусмотрена для снабжения турецкого рынка, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков «Газпром» рассматривает такие страны, как Болгария, Венгрия, Греция, Италия, а также Сербия.

Как сообщала «Газета.ру», в ходе визита в Будапешт Путин и Орбан договорились о поставках российского газа в Венгрию. Согласно решению лидеров двух стран, сначала газ получит Болгария, а после 2020 года энергоресурсы начнут поставлять на венгерский рынок.