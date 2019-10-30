Муж Вележевой прокомментировал устроенный актрисой дебош на борту самолета

Москва, 30 октября. Инцидент с актрисой Лидией Вележовой, которая устроила дебош на борту самолета, направлявшегося из Москвы в Тель-Авив, благополучно разрешился. Об этом рассказал супруг актрисы Алексей Гуськов.

По его словам, она сейчас летит в Нетанию, где должен пройти спектакль с нею в главной роли. Кроме нее в постановке участвуют Мария Порошина и Валерий Яременко.

«Она уже летит спокойно играть спектакль. Все будет хорошо», — приводит слова Гуськова «Пятый канал».

Он добавил, что ему неприятно вспоминать о произошедшем с его женой инциденте.

Ранее сообщалось, что актриса несколько раз нарушила правила поведения на борту лайнера. В частности, она не стала пристегиваться после требования бортпроводников, а также использовала нецензурную лексику в отношении других пассажиров. Это привело к тому, что экипаж самолета был вынужден вернуться на стоянку в «Шереметьево».

Прибывшая полиция попросила Вележеву покинуть самолет, однако она отказалась и устроила скандал. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось вывести женщину силой.

Напомним, что в августе Федеральное агентство новостей сообщало об инциденте на борту авиакомпании Royal Flight, выполнявшего рейс из Доминиканы в Москву. Пьяная пассажирка устроила дебош, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Она заняла свое место на борту самолета, а затем отправилась в туалет. Перед взлетом бортпроводник попросил ее занять свое место, на что женщина ответила, что хотела бы остаться в туалете, так как плохо себя чувствовала. Проводник отказал ей, и пассажирка устроил скандал.