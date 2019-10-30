В Госдуме обвинили Facebook в нарушении свободы информации 

Москва, 30 октября. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал решение Facebook удалить ряд учетных записей и групп, ориентированных на Африку, давлением, которое связано с тем, что США не выгодно развитие отношений России с этим континентом. Депутат подчеркнул, что подобные действия компании нарушают свободу информации.

«Это очевидное нарушение прав на свободу распространения информации. Мне кажется, что Facebook тут безусловно нарушил этот принцип. Это, конечно, не делает чести этой социальной сети», — заявил Морозов в интервью РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что в Сочи прошел форум Россия — Африка, где было объявлено, что российская сторона прощает советские долги африканским странам. Это, как подчеркнул Морозов, «открыло заново для России возможности активно участвовать в политической и экономической жизни континента».

«Африка — очень важный континент с точки зрения влияния на мировую политику. Поэтому, я думаю, что американцы, которые контролируют Facebook и стараются контролировать мировую медиасреду, не заинтересованы в том, чтобы Россия заняла серьезные позиции на африканском континенте, поэтому и инициируют такое давление», — заявил депутат.

Ранее стало известно, что американская социальная сеть Facebook удалила 35 аккаунтов, 53 страницы, семь групп и пять аккаунтов в Instagram, якобы созданных в России и ориентированных на страны Африки.

Глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что эта «мелочная подлая месть связана с колоссальным внешнеполитическим успехом Москвы, уверенно возрождающей серьезнейшее влияние нашей страны на африканском континенте».

Первый в истории саммит и экономический форум Россия — Африка состоялся в Сочи 23—24 октября. Гостями саммита стали главы государств и правительств 43 стран Африки, присутствовали 120 министров и более шести тысяч представителей более сотни государств. В рамках форума было подписано более пятисот различных экономических соглашений на сумму более чем 800 миллиардов рублей.