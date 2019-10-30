В крови устроившей дебош на борту самолета актрисы Вележевой нашли алкоголь

Москва, 30 октября. Медицинская экспертиза показала, что в крови российской актрисы Лидии Вележевой, которая устроила дебош на борту самолета, совершавшего рейс «Москва – Тель-Авив», было обнаружено 0,43 промилле алкоголя. Ранее актриса отрицала факт употребления спиртного перед вылетом.

Сообщается, что актриса неоднократно нарушила правила поведения на борту лайнера. В частности, она отказалась пристегнуться и использовала нецензурную лексику в отношении других пассажиров. Это привело к тому, что экипаж самолета был вынужден вернуться на стоянку в «Шереметьево».

Прибывшая полиция попросила Вележеву покинуть самолет, однако она отказалась и устроила скандал. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось вывести женщину силой.

Сама актриса отказалась комментировать данный инцидент, коротко охарактеризовав его «безобразием».

«Я не буду давать никаких комментариев. То, что произошло, это просто безобразие. Я буду разбираться по-другому», — приводит слова знаменитости «Пятый канал».

Напомним, что в прошлом месяце популярный российский актер Максим Аверин вместе со своим директором устроили пьяный дебош в самолете, возвращаясь домой с гастролей. Позже они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в аэропорту. Аверин и его представитель вели себя агрессивно: нецензурно выражались в адрес стюардесс, а также полностью игнорировали замечания экипажа воздушного судна. По факту инцидента в отношении Заслуженного артиста России был составлен административный протокол.