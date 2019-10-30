Онколог заявил о невозможности победить рак

Москва, 30 октября. Человечество не способно победить рак, однако врачи могут подарить больному 20–30 лет полноценной жизни. Об этом заявил заведующий кафедрой онкологии и гематологии Российского национального исследовательского медицинского университета Сергей Румянцев.

По его словам, никакие научные исследования не позволят человечеству победить рак, так как онкологические заболевания можно только контролировать,

«Победить рак невозможно. Хотя и есть пример искоренения черной оспы. Но как можно победить инфекцию? Ее можно только контролировать. Так же и рак. Задача в том, чтобы позволить больному жить долго и счастливо», — рассказал Румянцев в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

Он также добавил, что современная медицина может подарить больному 20–30 лет полноценной жизни, отметив, что данный результат тоже можно назвать победой. Румянцев подчеркнул, что развитие медицины дает надежду на значительное увеличение продолжительности жизни людей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Ранее лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал рассказал о двух главных механизмах развития онкологических заболеваний. По словам ученого, возникновение раковых опухолей обусловлено негативными процессами, которые связаны с разложением воды и других веществ в клетках и появлением агрессивных форм кислорода в организме человека. Линдал выразил уверенность, что эти данные позволят создать более эффективные лекарственные средства для борьбы с онкологическими заболеваниями.