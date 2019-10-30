Клинцевич заявил, что только РФ может «настучать по зубам» США, ворующим нефть в Сирии

Москва, 30 октября. Только Россия может «настучать США по зубам в Сирии», если будет нужно, заявил российский сенатор Франц Клинцевич.

«Я сегодня прихожу к выводу, что пока только Россия может настучать американцам по зубам. Только Россия. И сделает это очень легко, если вдруг это понадобится, и будут так складываться обстоятельства», — подчеркнул член Совета Федерации в беседе с iReactor.

Клинцевич также отметил, что для Соединенных Штатов нет никаких международных законов, поэтому они могут ввести войска без получения разрешения от другого государства. На сегодняшний день американские военные, незаконно находясь в Сирии, при помощи курдских бандформирований воруют нефть и другие ресурсы Сирии, при этом, отметил сенатор, считают, что «находятся там на законном основании и никто не в праве им указывать».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и члены возглавляемой Вашингтоном международной коалиции находятся на территории Сирии незаконно и все их действия в республике противоречат нормам международного права. По его мнению, все страны, которые находятся в Сирии без официального разрешения Дамаска, нарушают общепринятые законы.

Многие эксперты отметили, что Соединенные Штаты при помощи курдских боевиков занимаются грабежом в Сирии. По их мнению, американцы незаконно добывают и продают нефть. Ранее МО РФ опубликовало кадры, которые подтверждают преступные действия США в САР.